Экс-полицейские задержаны по делу об исчезновении школьницы в Новосибирской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В конце июля в село Усть-Тарка Новосибирской области прибыли люди в балаклавах и задержали трёх экс-полицейских. Предполагается, что задержание произошло из-за исчезновения школьницы из населённого пункта Яркуль, которое произошло 13 лет назад, сообщает atas.info.

Фото: pixabay.com

В 2010 году задержанные были сотрудниками МВД. Полицейские расследовали исчезновение 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. В начале текущего года Следственный комитет региона объявил о возобновлении этого дела.

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