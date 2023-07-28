В конце июля в село Усть-Тарка Новосибирской области прибыли люди в балаклавах и задержали трёх экс-полицейских. Предполагается, что задержание произошло из-за исчезновения школьницы из населённого пункта Яркуль, которое произошло 13 лет назад, сообщает atas.info.
В 2010 году задержанные были сотрудниками МВД. Полицейские расследовали исчезновение 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. В начале текущего года Следственный комитет региона объявил о возобновлении этого дела.
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