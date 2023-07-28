В Белгороде количество повреждённых непогодой домов выросло до 65

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгороде резко возросло количество домов, повреждённых в результате неблагоприятных погодных условий: по данным городских властей, их число достигло 65. В ЕДДС поступило 79 сообщений об упавших деревьях, в результате чего пострадали 14 автомобилей и 65 домов, в основном крыши и балконы.

Фото: ya.ru

В пресс-релизе подчеркивается, что коммунальные службы города старательно убирают с улиц и дорог упавшие деревья, мусор и ветки. Кроме того, они привлекают специализированную технику для устранения последствий подтопления в частном секторе на улице Пугачёва.

27 июля в результате сильного ливня и порывов ветра были повреждены три частных дома, семь многоэтажных зданий и 13 автомобилей.

По данным метеорологической службы, 28 июля в Белгороде ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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