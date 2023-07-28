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В Москве задержали подобравшего свёрток с 1 млн рублей

1:34
Происшествия

В Москве сотрудниками полиции был задержан иностранный гражданин, подозреваемый в краже посылки с 1 млн рублей.

В Москве задержали подобравшего свёрток с 1 млн рублей
Фото: primamedia.ru

По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимира Васенина, об инциденте стало известно, когда мужчина сообщил в полицию, что положил сверток с деньгами на крышу своего внедорожника, припаркованного на Мантулинской улице. Он отвлёкся на телефонный звонок и уехал, забыв про пакет, который впоследствии упал на дорогу. Прохожий заметил пакет на улице, поднял его и обнаружил значительную сумму наличных денег, которую затем присвоил.

В результате оперативного и эффективного расследования, проведенного сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый был задержан в одном из общежитий на Мукомольном проезде. У 27-летнего иностранного гражданина, временно проживающего в столице, было обнаружено более 600 000 рублей, которые будут возвращены потерпевшему. Однако оставшейся суммой денег подозреваемый уже распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 4 УК РФ — кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде письменного обязательства не покидать пределы города. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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