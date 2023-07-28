Двух маленьких детей домогался охранник детского сада в Крыму. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело, пишет Telegram-канал "Mash на волне".
Одна из девочек несколько дней назад рассказала матери, что мужчина предложил ей и подруге поиграть на площадке в его телефон, попросив в обмен на это сделать интимные фото.
По данным канала, сотрудник, проработавший в учреждении два года, сначала ушёл в отпуск, а затем написал заявление об уходе. Вину он признал, снимков в его телефоне не нашли.
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