Охранник детского сада в Крыму домогался двух маленьких девочек

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двух маленьких детей домогался охранник детского сада в Крыму. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело, пишет Telegram-канал "Mash на волне".

Фото: proza.ru

Одна из девочек несколько дней назад рассказала матери, что мужчина предложил ей и подруге поиграть на площадке в его телефон, попросив в обмен на это сделать интимные фото.

По данным канала, сотрудник, проработавший в учреждении два года, сначала ушёл в отпуск, а затем написал заявление об уходе. Вину он признал, снимков в его телефоне не нашли.

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