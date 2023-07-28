В Красноярском крае тренер по гимнастике силой оттолкнула уставшую от занятий воспитанницу

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В Красноярском крае тренер по художественной гимнастике силой оттолкнула шестилетнюю девочку, которая пожаловалась на усталость от занятий.

Фото: ru.wikipedia.org

По информации регионального МВД, родители ребёнка обратились за помощью к полицейским после случившегося. Они рассказали, что девочка не справлялась с сильными нагрузками, поэтому стала капризничать, однако тренер грубо отреагировала на жалобы юной гимнастки.

"Женщина силой оттолкнула её, заставив продолжить занятие", — сказано в Telegram-канале МВД.

Отмечается, что инцидент произошёл в Енисейске. Слова девочки подтвердились, поскольку камеры наблюдения зафиксировали момент неподобающего поведения тренера.

На 41-летнюю женщину составлен протокол по статье "Побои". Материалы проверки будут направлены в Енисейский районный суд.