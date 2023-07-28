В МО РФ подтвердили ликвидацию беспилотника при попытке атаки в Московской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о ликвидации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при попытке атаковать объекты в Подмосковье.

Фото: mil.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром 28 июля террористическая атака на территории Московской области была пресечена российскими военными. Отмечается, что дрон удалось уничтожить системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. По его словам, разрушений тоже не зафиксировано.

24 июля БПЛА также пытались атаковать Москву, однако Вооружённые силы РФ пресекли нападение, подавив дроны средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).