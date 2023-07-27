Жителю Дагестана дали 22 года колонии за двойное убийство

В январе 2022 года на животноводческой ферме, расположенной в 15 км от Улан-Холы в Лаганском районе, было раскрыто чудовищное преступление.

Фото: Fotodom. ru

Были обнаружены тела двух мужчин, которые были опознаны как 63-летний местный хозяин и 67-летний рабочий из Дагестана. Следственный комитет РФ по региону незамедлительно возбудил уголовное дело по ст. 105, ч. 2, п. "а" УК РФ, предъявив подозреваемому обвинение в убийстве двух и более лиц.

Арест и улики

Подозреваемый в причастности к убийствам был оперативно задержан в Дагестане и помещен под арест. Собранные следственными органами Российской Федерации в Республике Калмыкия доказательства были признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 53-летнего жителя Республики Дагестан.

Вердикт и приговор

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд вынес приговор, назначив осужденному наказание в виде 22 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Хронология событий

Следствием и судом установлено, что в период с 22 по 27 января 2022 года подсудимый, временно проживая на территории животноводческой фермы, где двое местных жителей занимались сельскохозяйственной деятельностью, решил похитить их имущество. Вооружившись автоматом АК-47 и патронами к нему, он нанес одному из мужчин не менее пяти ударов по голове, а другому выстрелил в спину. Обе жертвы трагически погибли на месте. Совершив убийства, мужчина похитил 40 голов крупного рогатого скота и три мобильных телефона, после чего скрылся в Дагестане.

Справедливость восторжествовала

Это важное судебное решение стало серьезным сигналом о том, что подобные чудовищные преступления не останутся безнаказанными. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и системы правосудия семьи жертв могут обрести уверенность в том, что справедливость восторжествовала.

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