Увеличилось число погибших и раненых в результате теракта в Сирии

1:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В южной части Дамаска произошел печальный инцидент: в результате взрыва заминированного автомобиля трагически погибли пять мирных жителей.

Фото: Independentarabia.com

Число раненых возросло с 15 до 46 человек, сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш в интервью телеканалу Al Ikhbaria. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Оперативное медицинское реагирование

Сразу же после инцидента на место происшествия были направлены 11 машин скорой помощи для оказания оперативной медицинской помощи. По словам министра Аль-Габбаша, около 20 раненым была оказана медицинская помощь на месте, а еще 26 человек были доставлены в ближайшие больницы. Состояние нескольких раненых в настоящее время оценивается как критическое.

Место и характер теракта

Теракт произошел недалеко от шиитской мечети Сайеда Зайнаб, взрывное устройство было спрятано в припаркованном такси. Этому трагическому событию, произошедшему 25 июля, предшествовал другой инцидент, когда два человека получили ранения в результате подрыва мотоцикла возле той же мечети.

Значение мечети Сайеда Зайнаб

Мечеть Сайеды Зайнаб, расположенная на южной окраине Дамаска, имеет огромное значение как одна из наиболее почитаемых исламских святынь Сирии. В ней находится гробница Зайнаб, внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Ежегодно сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана направляются в эту священную мечеть, чтобы отдать дань уважения.

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