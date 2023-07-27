В Самарской области мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку: возбуждено уголовное дело

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Жигулёвска, который подозревается в похищении девятилетней девочки.

Фото: pixabay.com

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что, по версии следствия, в июле текущего года, 39-летний подозреваемый обманным путём завёл девочку к себе в дом, где незаконно удерживал. В сообщении также отмечается, что ребёнку были причинены телесные повреждения, и в настоящее время девочке оказывается медицинская помощь. Органы следствия утверждают, что угрозы для её жизни и здоровья нет.

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