В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Жигулёвска, который подозревается в похищении девятилетней девочки.
Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что, по версии следствия, в июле текущего года, 39-летний подозреваемый обманным путём завёл девочку к себе в дом, где незаконно удерживал. В сообщении также отмечается, что ребёнку были причинены телесные повреждения, и в настоящее время девочке оказывается медицинская помощь. Органы следствия утверждают, что угрозы для её жизни и здоровья нет.
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