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Туристка поссорилась с матерью и сожгла отель

1:56
Происшествия

Сильный удар по карману одного из отелей Флориды нанесла обиженная подросток. 16-летняя девушка, вступив в ссору с матерью, решила проявить свой гнев и подожгла отель. Это не только привело к эвакуации остальных туристов, но и причинило серьезный ущерб в размере более 200 тысяч долларов.

Туристка поссорилась с матерью и сожгла отель
Фото: pixabay. com

Согласно информации из прессы, происшествие произошло в 03:20, когда девушка подожгла стул в коридоре отеля, воспользовавшись зажигалкой. После этого она через 5 минут позвонила в службу экстренной помощи. Пожарным пришлось торопиться, чтобы эвакуировать 320 туристов, которые проживали в отеле. Пожар удалось локализовать в течение 7 минут, и, к счастью, никто не пострадал.

Однако поджигательницу быстро задержали полицейские. В ходе допроса она пояснила, что ее действия были следствием семейной ссоры. Ее мать заняла другой номер после ссоры с дочерью и перестала с ней общаться, игнорируя звонки и сообщения. По словам девушки, она оказалась в сложной эмоциональной ситуации и не знала, как справиться с возникшими чувствами.

В свою очередь, мать поджигательницы утверждает, что переехала в отдельный номер, чтобы предотвратить дальнейшие конфликты, и даже позвонила дочери, чтобы сообщить номер своей комнаты. Она утверждает, что никогда не ожидала от своей дочери таких поступков и что она всегда была хорошей девочкой.

В результате этого инцидента остальные туристы смогли вернуться в свои номера только утром. Владельцы отеля подтвердили, что ущерб составил более 200 тысяч долларов. Этот случай служит напоминанием о том, как важно разрешать конфликты мирным путем и обращаться за помощью в сложных ситуациях, чтобы избежать таких серьезных последствий.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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