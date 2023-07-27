В Москве задержали подростка, который полгода готовил теракт

Правоохранительным органам Москвы удалось задержать подростка, который активно планировал террористический акт на сети газопроводов. Об этом сообщил Следственный комитет России, подчеркнув серьезность потенциальной угрозы.
Следственный комитет России сообщил, что 17-летний подросток взят под стражу за участие в планировании террористического акта. Подросток почти полгода тщательно разрабатывал план нападения на газопроводную сеть.
По официальным данным, подросток изучал технологии изготовления бомб через интернет. Эта ситуация подчеркивает важность мониторинга и контроля интернет-контента, пропагандирующего насилие и терроризм.
Своевременное вмешательство властей позволило предотвратить возможную катастрофу и спасти множество жизней.
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