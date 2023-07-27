Хулиганы в Петербурге сбросили унитаз на припаркованный кроссовер и разбили лобовое стекло.
Инцидент произошёл ночью на проспекте Культуры 22к1. Группа молодых людей обнаружила унитаз во дворе и потащила его к припаркованным автомобилям. Затем они бросили его на кроссовер Renault Kaptur. Их действия были записаны на камеры видеонаблюдения.
Местные жители полагают, что после хулиганы быстро скрылись в одном из подъездов.
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