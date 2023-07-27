В некоторых населенных пунктах Кировской области ввели карантин из-за АЧС

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Кировской области предприняли решительные действия в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), введя карантинные мероприятия в ряде населенных пунктов Санчурского района. Для сдерживания распространения заболевания правительство области приступило к выбраковке свиней из личных подсобных хозяйств, расположенных в зоне поражения, сообщает пресс-служба правительства.

Фото: Фото: abomus.co.il

Карантин введен во многих городах и поселках Санчурского муниципального района. Также установлена зона риска в радиусе 20 км от источника инфекции. В этой угрожаемой зоне власти будут проводить выбраковку свиней из личных подсобных хозяйств и управлять популяцией диких кабанов.

Карантинные меры будут действовать в течение 30 дней с момента официального объявления. Кроме того, установлена зона наблюдения, охватывающая 100-километровый радиус от места заражения.

25 июля члены местного общества охотников обнаружили три туши диких кабанов в районе деревни Аннинский Починок Санчурского района. На место происшествия оперативно выехали специалисты государственной ветеринарной службы, отобрали пробы для исследования и безопасно утилизировали туши, продезинфицировав территорию.

Лабораторные исследования, проведенные Кировской областной ветеринарной лабораторией, выявили наличие вируса АЧС в отобранных пробах. Кроме того, ветеринарная служба Республики Марий Эл, расположенной недалеко от границы с Кировской областью, сообщила о случае обнаружения туши кабана с подтвержденным вирусом АЧС при исследовании его останков.

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