В работе авиакомпании, чей вертолет упал на Алтае, выявили десятки нарушений

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе недавней проверки были выявлены различные нарушения и недостатки в программе подготовки пилотов уважаемой авиакомпании "Алтай-Авиа". Как сообщает служба достоверных данных СПАРК, в ходе внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором в январе 2021 года, было выявлено 37 нарушений. Кроме того, последующая плановая проверка, проведенная в октябре, выявила еще столько же недостатков.

Фото: pixabay.com

Одним из ключевых вопросов, выявленных в ходе проверки, стал неполный объем подготовки некоторых пилотов по проведению поисково-спасательных операций на вертолетах Ми-8. Комплексная программа подготовки к поисково-спасательным работам не была полностью пройдена некоторыми пилотами, что создает потенциальную опасность в критических ситуациях.

Еще одним тревожным открытием стала неготовность некоторых пилотов к весенним полетам на самолетах. Весенние условия могут представлять собой уникальные трудности для пилотов, и для эффективной работы в таких условиях им необходимо пройти специальную подготовку. Недостатки в этой области вызывают сомнения в том, что авиакомпания заботится о компетентности своих членов летного экипажа.

Кроме того, было отмечено, что некоторые пилоты выполняли свои обязанности в выходные дни или не получали достаточного времени для отдыха между полетами. Соблюдение режима отдыха и рабочего времени является не только требованием законодательства, но и важнейшим фактором сохранения бдительности и концентрации пилота во время полета. Постоянное нарушение этих правил подвергает потенциальному риску как экипаж, так и пассажиров.

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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай