Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более 3 млн рублей

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга перевела мошенникам свыше 3 млн рублей. Об этом сообщает Петербург2.

Фото: kod.ru

Пенсионерка 1952 года рождения обратилась в полицию, после того, как стала жертвой телефонных мошенников.

Женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Они заявили, что средства пожилой горожанки находятся под угрозой. Чтобы их сохранить, ей предложили перевести их на "безопасные счета". Это оказалось ложью.

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