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Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более 3 млн рублей

0:35
Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга перевела мошенникам свыше 3 млн рублей. Об этом сообщает Петербург2.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более 3 млн рублей
Фото: kod.ru

Пенсионерка 1952 года рождения обратилась в полицию, после того, как стала жертвой телефонных мошенников.

Женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Они заявили, что средства пожилой горожанки находятся под угрозой. Чтобы их сохранить, ей предложили перевести их на "безопасные счета". Это оказалось ложью.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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