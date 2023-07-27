В Испании задержали 17 человек за организацию договорных футбольных матчей

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Национальная полиция Испании успешно ликвидировала преступный синдикат, занимавшийся организацией подставных матчей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Фото: ru.fifa. com

Расследование проводилось в сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) и Испанской профессиональной футбольной лигой. По подозрению в участии в преступной организации были задержаны 17 человек, в том числе игроки футбольной команды третьего дивизиона RFEF. Им предъявлены обвинения в причастности к коррупционной деятельности в спортивной сфере, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов.

Расследование скандала с договорными матчами началось в феврале 2023 года после получения многочисленных сообщений от различных онлайн-букмекеров. Эти сообщения вызвали подозрения относительно многочисленных ставок, сделанных из автономного города Мелилья на конкретные исходы футбольных матчей.

Осознавая серьезность обвинений и потенциальное влияние на честность испанского футбола, Европол и Испанская профессиональная футбольная лига совместно с Национальной полицией Испании провели масштабное и тщательное расследование.

В результате расследования властям удалось задержать семнадцать человек, предположительно причастных к синдикату, занимавшемуся договорными матчами. Среди арестованных оказались игроки футбольной команды третьего дивизиона RFEF. Обвинения, предъявленные им, весьма серьезны и включают в себя членство в преступной организации, коррупцию в спорте, мошенничество, связанное с букмекерской деятельностью, отмывание денег и подделку официальных документов.

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В Испании задержаны десятки человек по подозрению в организации договорных матчей