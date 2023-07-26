В суд передано дело калининградца, от которого забеременела его 13-летняя дочь

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Калининградской области, обвиняемого в изнасиловании своей дочери-подростка с инвалидностью.

Фото: pixabay.com

Свои преступные действия мужчина совершал несколько раз начиная с лета 2019 года. Ужасные деяния отца привели к тому, что девочка забеременела. По информации, предоставленной на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области, стало известно, что жертва находилась в беспомощном состоянии из-за индивидуально-психологических особенностей.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

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