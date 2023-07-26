В аквапарке Ростова-на-Дону утонул ребёнок

В бассейне известного аквапарка "Octopools", расположенного в Ростове-на-Дону, утонул маленький ребенок. Этот инцидент стал поводом для немедленных следственных действий со стороны властей, сообщает ТАСС. По мере поступления информации руководство аквапарка и заинтересованные органы совместно работают над выяснением обстоятельств трагедии.
В один из роковых дней, примерно в 18:50 по местному времени, до властей дошла тревожная весть. Сообщалось, что в одном из бассейнов аквапарка "Octopools", расположенного на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону, утонул ребенок. Сообщение об этом трагическом событии вызвало шок в обществе и за его пределами.
Получив сигнал бедствия, сотрудники службы спасения незамедлительно прибыли на место происшествия для оказания срочной медицинской помощи. Одновременно региональным управлением МЧС (Государственной противопожарной службой) было начато расследование с целью установления обстоятельств, приведших к печальному инциденту. В настоящее время следственная группа активно отрабатывает все версии, чтобы получить полное представление о случившемся.
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