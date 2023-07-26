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Ученые-ядерщики Израиля собрались массово уходить в отставки

1:15
Происшествия

Ведущие ученые-ядерщики, являющиеся членами Израильской комиссии по атомной энергии, рассматривают возможность ухода в отставку в знак протеста против правительственного плана судебной реформы, сообщает 13-го канал Израиля.

Ученые-ядерщики Израиля собрались массово уходить в отставки
Фото: pochemuha.ru

Десятки ученых продолжают обсуждать вопрос об уходе в отставку. Однако принятие окончательного решения еще предстоит.

Сообщается, что ученые сталкиваются с преследованиями по всему миру из-за характера своей работы, и были вынуждены обеспечивать свою безопасность после угроз со стороны Ирана.

Кризис в израильской армии становится всё более заметным: десятки тысяч резервистов ЦАХАЛа объявили о прекращении своей службы в свете правительственной реформы, а число таких решений продолжает увеличиваться после принятия закона об отмене пункта о разумности в Кнессете.

ЦАХАЛ подтверждает, что все еще остается готовым к войне, однако признает, что процесс ущемления сплоченности и готовности вооруженных сил уже начался и может усугубиться в ближайшие недели. Ситуация вызывает серьезные опасения и требует немедленных мер для восстановления эффективности и надежности армии.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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