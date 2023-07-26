В центре Москвы демонтировали незаконное сезонное кафе на крыше

В Таганском районе Москвы с крыши здания, построенного в 1887 году, было демонтировано незаконное летнее кафе. Об этом сообщил Иван Бобров, руководитель столичной инспекции по недвижимости.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Трехэтажное кирпичное здание, построенное в 1887 года, располагалось на улице Александра Солженицына, дом 44, в Таганском районе. Классифицируясь как нежилое строение, оно оказалось в центре внимания из-за самовольной постройки.

Владелец кафе, расположенного на первом этаже здания, решил устроить на крыше мансарды сезонную веранду площадью 80 кв. м. Несанкционированная пристройка включала в себя купол, мебель и осветительные приборы.

Проблема возникла в связи с тем, что площадка не была включена в утвержденную городскими властями схему размещения сезонных кафе, примыкающих к стационарным заведениям общественного питания. На её установку не было получено соответствующее разрешение. Таким образом, владелец нарушил требования законодательства, регулирующего размещение подобных сооружений.

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