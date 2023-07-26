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СМИ: прошедшая ночь ситуация с пожарами в Греции была очень тяжёлой

2:29
Происшествия

Вот уже несколько дней Греция борется с непрекращающимися лесными пожарами на Родосе, в регионе Каристос на Эвбее и в регионе Ахайя на Пелопоннесе. Ситуация на Родосе была описана как ни что иное, как "ад", о чём сообщила греческая общественная телевизионная сеть ERT.

СМИ: прошедшая ночь ситуация с пожарами в Греции была очень тяжёлой
Фото: РБК

Лесной пожар на Родосе: Девятидневное испытание

Ад на острове Родос бушует уже девять дней подряд, что привело к эвакуации многочисленных населенных пунктов.

"Прошедшая ночь была адской, так как в действии были только наземные силы. Сцены в деревне Геннадион (Gennadi) были ужасающими. Пожарные службы вместе с добровольцами неустанно сражались на передовой, чтобы локализовать масштабное возгорание. В среду утром ситуация ухудшилась. В настоящее время фронт пожара находится между Геннадием и деревней Вати, при этом другой очаг пожара продвигается в сторону Малоны и, по-видимому, направляется в сторону Архангелоса", — сообщил корреспондент канала.

Утром в бой вступила пожарная авиация, пытавшаяся локализовать очаги возгорания. Однако в нескольких районах наблюдались непрерывные вспышки.

Улучшение ситуации на Эвбее и трагедия CL-215

В районе Каристос на Эвбее, где продолжается перестрелка, произошел трагический инцидент с участием пожарного самолета CL-215, который потерпел крушение, унесшее жизни двух военных пилотов.

В настоящее время пожарные сосредоточены на тушении изолированных очагов возгорания в регионе.

Борьба с ночными пожарами в Ахайе, Пелопоннес

В течение всей ночи повторяющиеся вспышки происходили вблизи деревни Дервенаки в регионе Ахайя на Пелопоннесе. Наземные силы справлялись с пожарами в течение ночи, а утром к усилиям по тушению пожара также присоединился вертолёт, как сообщает телеканал.

Несмотря на трудности, преобладает надежда на то, что огненный кошмар закончится сегодня.

Лесные пожары посеяли хаос во многих регионах, и власти неустанно работают над тем, чтобы бороться с ситуацией и контролировать её. Доблестные усилия пожарных, волонтеров и воздушной поддержки были достойны похвалы перед лицом этого бедствия.

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Лесные пожары бушуют в Греции: из-за стихии уже эвакуировали десятки тысяч туристов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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