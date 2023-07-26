В Московском регионе началась гроза с ливнем

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мощная гроза, сопровождаемая ливневыми дождями, обрушилась во второй половине дня на Московский регион, сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных районах столицы и Подмосковья. В частности, в городах Жуковский и Раменское наблюдаются сильные раскаты грома, ливень, похожий на стену, и мелкий град. В Люберецком районе, а также в районах Выхино и Рязанский небо было пасмурным.

Ранее было объявлено, что коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозом сложных погодных условий. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, тщательно проверяются и очищаются дренажные системы города. Коммунальщики готовятся к тому, что в течение всего дня в городе будут идти дожди, грозы, град и усилится ветер.

"Специалисты городского управления в инициативном порядке проверили системы водоотведения, провели работы по очистке водозаборов, элементов дренажа, ливневой канализации и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады "Мосводостока", оснащенные водооткачивающей техникой", - сказал Бирюков.

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