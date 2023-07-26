Власти возбудили уголовное дело по факту инцидента на зооферме в городе Алексин Тульской области, где медведь ранил лапой женщину и ребенка. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, но их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238, п. "б" ч. 2 УК РФ, по факту оказания услуг ненадлежащего качества на одной из местных зооферм.
По версии следствия, 23 июля 27-летняя женщина вместе с маленьким ребенком посетила местную зооферму и подошла к одному из вольеров с хищными животными. К сожалению, в этом вольере отсутствовал необходимый защитный барьер, что позволило медведю, находившемуся внутри, ударить женщину и ребенка через решетку, причинив им травмы рук. Пострадавшие незамедлительно обратились за медицинской помощью, и, к счастью, их жизни ничего не угрожает.
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