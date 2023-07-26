Мошенники вышли на новый уровень: удивительный случай из Саратова

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Саратове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 22 февраля 2019 года по 30 июля 2020 года житель Саратова, являясь фактическим руководителем компании, специализирующейся на ремонте и обслуживании автомобилей, представил документы с ложными сведениями о якобы выполненных ремонтных работах и замене запасных частей для автомобилей в контрактах с государственными органами.

Фото: kod.ru

Среди них — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, Управление войск национальной гвардии РФ по Саратовской области, Налоговая служба по Саратовской области, Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ.

На основании этих документов на банковский счет матери подозреваемого было перечислено более 1 млн. рублей, которые затем были присвоены и использованы на личные нужды, сообщает региональная прокуратура.

Объектом расследования стал период с февраля 2019 г. по июль 2020 г., в течение которого обвиняемый занимал должность фактического руководителя предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей. В этот период компания получила несколько государственных контрактов. При этом, как утверждается, в документах, предоставляемых в вышеуказанные государственные структуры, содержались сфабрикованные сведения о проведенных ремонтных и восстановительных работах на автомобилях. В результате действий подозреваемого на банковский счет его матери было перечислено более 1 млн. рублей.

В результате серьезных обвинений в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело.

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