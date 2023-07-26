Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО
Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники
Культовая певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет
Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории NFL по среднегодовой зарплате — $52,5 млн
Министр обороны РФ провёл встречу со своим коллегой в КНДР
Индиана Джонс возвращается в кинотеатры ради последнего приключения
Найдена новая причина ускоренного старения
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией
Шоу Бейонсе обвиняют в разжигании инфляции в Швеции

Мошенники вышли на новый уровень: удивительный случай из Саратова

2:00
Происшествия

В Саратове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 22 февраля 2019 года по 30 июля 2020 года житель Саратова, являясь фактическим руководителем компании, специализирующейся на ремонте и обслуживании автомобилей, представил документы с ложными сведениями о якобы выполненных ремонтных работах и замене запасных частей для автомобилей в контрактах с государственными органами.

Мошенники вышли на новый уровень: удивительный случай из Саратова
Фото: kod.ru

Среди них — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, Управление войск национальной гвардии РФ по Саратовской области, Налоговая служба по Саратовской области, Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ.

На основании этих документов на банковский счет матери подозреваемого было перечислено более 1 млн. рублей, которые затем были присвоены и использованы на личные нужды, сообщает региональная прокуратура.

Объектом расследования стал период с февраля 2019 г. по июль 2020 г., в течение которого обвиняемый занимал должность фактического руководителя предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей. В этот период компания получила несколько государственных контрактов. При этом, как утверждается, в документах, предоставляемых в вышеуказанные государственные структуры, содержались сфабрикованные сведения о проведенных ремонтных и восстановительных работах на автомобилях. В результате действий подозреваемого на банковский счет его матери было перечислено более 1 млн. рублей.

В результате серьезных обвинений в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

МВД: в Саратове задержаны 29 "сотрудников госкомпаний", они обманули около 100 бизнесменов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Последние материалы
Военкор Поддубный: полковник Нацгвардии Украины Войналович ликвидирован в зоне СВО
Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники
Культовая певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет
Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории NFL по среднегодовой зарплате — $52,5 млн
Министр обороны РФ провёл встречу со своим коллегой в КНДР
Индиана Джонс возвращается в кинотеатры ради последнего приключения
Найдена новая причина ускоренного старения
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией
Шоу Бейонсе обвиняют в разжигании инфляции в Швеции
Мошенники вышли на новый уровень: удивительный случай из Саратова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников