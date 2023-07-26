В Самаре устроили диверсию на железной дороге

Неизвестные диверсанты попытались устроить поджог на железном переезде в Самаре, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

По сообщениям источника, возгорание произошло в полночь. Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф, который предназначается для размещения аппаратуры железнодорожной автоматики.

Диверсия была организована в районе Шведской Слободы. На месте преступления была найдена бутылка для розжига. Правоохранительные органы занимаются поиском фигурантов.

Также сообщается, что поджог был совершен только со внешней стороны шкафа, который потух сам, внутренняя автоматика не пострадала. Изменений в расписании поездов это не привело.

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