Состояние сына Ефремова, выпавшего из окна, улучшилось

Состояние сына актёра Михаила Ефремова Николая, выпавшего ранее из окна, улучшилось. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Пострадавший находится в сознании, врачи отмечают положительную динамику. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Николаю Ефремову была проведена последняя операция. Ему были установлены спицы на бедренную кость. Мужчине предстоит длительная реабилитация.

Напомним, 30 июня, Ефремов выпал из окна квартиры на Пролетарском проспекте Москвы. Утверждается, что инцидент является трагической случайностью.

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