Прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по факту затопления тисо-самшитовой рощи

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сочинская межрайонная прокуратура занимается уголовным делом, связанным с нарушением режима особо охраняемых природных территорий.

Фото: kuzbass.aif.ru

В ходе расследования было установлено, что в тисо-самшитовой роще произошел разлив реки Хоста. Отдел полиции Хостинского района получил материалы проверки от прокуратуры и сейчас рассматривает вопрос об уголовном преследовании тех, кто причастен к этому происшествию.

В результате сильных ливней произошло смещение грунта, и он образовал антропогенную запруду на реке Хоста в тисо-самшитовой роще, что привело к поднятию уровня воды и затоплению территории Кавказского природного заповедника. В данный момент отвал грунта приостановлен.

Напомним, что проект карты экологических проблем был запущен в РФ и Краснодарский край стал первым регионом, который принял в нем участие.

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