Штанга весом 204 кг сломала шею блогеру-бодибилдеру

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Блогер-бодибилдер Джастин Вики погиб, пытаясь поднять штангу весом 204 кг. Об этом сообщает The Sun.

Фото: pixabay.com

Во время тренировки 33-летний блогер сломал себе шею в одном из тренажёрных залов индонезийского острова Бали.

Трагический момент попал на видео. На кадрах видно, как Вики страховал лишь один человек. Блогер присел, но не выдержал нагрузки.

С травмами позвоночника и шеи блогер был госпитализирован. Он скончался от перелома шеи и критического сдавливания нервов, соединяющих сердце с лёгкими.

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