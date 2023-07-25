Главный инженер ТЦ "Времена года" не признал вину в гибели людей

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Евгений Боткин, главный инженер компании, ответственной за обслуживание ТЦ "Времена года", не признал себя виновным в случившемся прорыве трубы горячего водоснабжения и гибели четверых сотрудников торгового центра. Информацию об этом предоставил корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где сейчас проходит слушание по вопросу заключения Боткина под стражу.

Фото: https://informator.press/wp-content/uploads/2018/04/river-7.jpg

"Я не согласен с предъявленными обвинениями и ходатайством следователя, считаю их незаконными и необоснованными", — заявил обвиняемый в суде.

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