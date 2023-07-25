В Челябинске полиция задержала нескольких участников драки

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске произошла драка, в результате которой полиция задержала нескольких участников. По информации, которую предоставили в пресс-службе управления МВД России по городу, на данный момент устанавливают остальных участников происшествия.

Фото: pixabay.com

Сообщение о конфликте во дворе дома на улице Цимлянской поступило в полицию, и на место происшествия выехал наряд полиции. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отделение полиции. При допросе они пояснили, что ситуация возникла из-за личных неприязненных отношений, которые сформировались некоторое время назад.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания всех участников конфликта. Руководство управления МВД России по городу Челябинску заявило, что ситуация находится под их контролем.

Местные СМИ опубликовали видео с камеры домофона, на котором видно, как несколько мужчин на значительном удалении запускают фейерверки параллельно асфальту. По утверждениям СМИ, несколько человек получили травмы в ходе инцидента. Власти продолжают работать над разрешением ситуации и предотвращением дальнейших конфликтов.

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