В Москве у ресторана на Рочдельской произошёл конфликт со стрельбой

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Москвы произошла перестрелка. В ходе конфликта неизвестные открыли огонь и скрылись на машине без номеров. Пострадал один мужчина, сообщили во вторник в столичной прокуратуре.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Мужчине были нанесены телесные повреждения возле ресторана на улице Рочдельской. По предварительным данным, между ним и гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров, произошел словесный конфликт, в ходе которого неизвестные произвели два выстрела в пострадавшего из травматического пистолета, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного ГУ МВД России также добавила, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью задержания подозреваемых. Пресненская межрайонная прокуратура контролирует процесс выяснения всех обстоятельств произошедшего, отметили в надзорном ведомстве.

При этом в правоохранительных органах сообщили, что конфликт произошел между выходцами из республик Закавказья. "По предварительным данным, стрельба началась из-за того, что мужчина не давал возможность автомобилю проехать. Пострадавший получил травмы головы", - добавил собеседник агентства.



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