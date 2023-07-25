Daily Mirror: загадочное существо с острыми зубами нашли на пляже в Канаде

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Канаде женщина, гулявшая по берегу моря, обнаружила тушу загадочного существа. Сообщает об этом Daily Mirror.

Фото: fbm. ru/wp-content/uploads/2023/07/2_pay-pnnightmare01.jpg

26-летняя Терран Уокер нашла странные останки на пляже, когда отдыхала с семьей на острове Принца Эдуарда в одноименной провинции. У странного создания было длинное чёрное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти.

"Сначала мы подумали, что это какая-то маленькая акула, потому что у неё было много острых зубов", — рассказала Уокер.

Она сфотографировала находку и попросила пользователей социальных сетей помочь в опознании. Некоторые комментаторы предположили, что существо напоминает "штуковину из ночных кошмаров", в то время как другие утверждали, что это мог быть тунец или лосось.

Фотографии скоро привлекли внимание патологоанатома Лауры Брук из Канадского объединения защиты дикой природы. Она изучила снимки и заявила, что загадочное создание, скорее всего, является дельфином. Такой вывод она сделала, изучив строение челюсти и зубы животного.

Специалистка также отметила, что на фото существо выглядит крупнее, чем в реальности. Как сообщает Daily Star, Брук сказала, что найденный Уокер дельфин, видимо, выбросился на берег в декабре 2022 года, так как её организация получала информацию о подобных инцидентах на этом пляже зимой.

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