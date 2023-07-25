Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название
"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"
Вводится штраф до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и сидра
Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
Объявлены лауреаты VIII Всероссийского конкурса на лучшие проекты городской среды
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
Экс-глава ЦБ Венгрии предрёк ей скорый выход из Евросоюза
Почти все банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы

Пожар в районе курортного Кемера продолжается 14 часов

1:06
Происшествия

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во вторник сообщил журналистам о страшной катастрофе на юге страны. В результате пожара, который вспыхнул в районе курортного города Кемер в Анталье около 21:00 по местному времени, было уничтожено не менее 120 гектаров леса.

Пожар в районе курортного Кемера продолжается 14 часов
Фото: vesti-ural.ru

Пожар до сих пор продолжает распространяться, и спасателям предстоит нелегкая борьба с огнем. Отряды пожарных ведут тушение как с воздуха, так и на земле, чтобы побороть огонь и предотвратить его распространение на другие территории.

Ситуация вызывает серьезное беспокойство у местных властей и общественности, так как леса играют важную роль в экологическом балансе региона, а Кемер является одним из популярных курортов с большим потоком туристов.

Министр подчеркнул важность оперативной борьбы с огнем, чтобы минимизировать ущерб для окружающей природы и предотвратить угрозу для туристов и местных жителей.

Надеемся, что слаженные усилия спасателей помогут успешно справиться с пожаром и защитить прекрасную природу этого региона от дальнейшего разрушения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОЖАР В КЕМЕРЕ! НОВОСТИ ИЗ ТУРЦИИ! ГОРИТ ЛЕС В ЦЕНТРЕ КЕМЕРА!!! ТУРЦИЯ СЕГОДНЯ НОВОСТИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Последние материалы
Специалисты назвали вино, которое замедляет старение кожи
На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации
Форвард "Торпедо" заявил, что Россия лучше США
В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии
Ремонт и сохранение памятников архитектуры в Москве: планы Собянина
В Челябинске полиция задержала нескольких участников драки
Администрацию поселения в Волгоградской области наказали за халатность
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами
Ветераны боевых действий будут получать выплаты без удержания стоимости соцуслуг
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников