Пожар в районе курортного Кемера продолжается 14 часов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во вторник сообщил журналистам о страшной катастрофе на юге страны. В результате пожара, который вспыхнул в районе курортного города Кемер в Анталье около 21:00 по местному времени, было уничтожено не менее 120 гектаров леса.
Пожар до сих пор продолжает распространяться, и спасателям предстоит нелегкая борьба с огнем. Отряды пожарных ведут тушение как с воздуха, так и на земле, чтобы побороть огонь и предотвратить его распространение на другие территории.
Ситуация вызывает серьезное беспокойство у местных властей и общественности, так как леса играют важную роль в экологическом балансе региона, а Кемер является одним из популярных курортов с большим потоком туристов.
Министр подчеркнул важность оперативной борьбы с огнем, чтобы минимизировать ущерб для окружающей природы и предотвратить угрозу для туристов и местных жителей.
Надеемся, что слаженные усилия спасателей помогут успешно справиться с пожаром и защитить прекрасную природу этого региона от дальнейшего разрушения.
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