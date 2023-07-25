Пожар в районе курортного Кемера продолжается 14 часов

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во вторник сообщил журналистам о страшной катастрофе на юге страны. В результате пожара, который вспыхнул в районе курортного города Кемер в Анталье около 21:00 по местному времени, было уничтожено не менее 120 гектаров леса.

Фото: vesti-ural.ru

Пожар до сих пор продолжает распространяться, и спасателям предстоит нелегкая борьба с огнем. Отряды пожарных ведут тушение как с воздуха, так и на земле, чтобы побороть огонь и предотвратить его распространение на другие территории.

Ситуация вызывает серьезное беспокойство у местных властей и общественности, так как леса играют важную роль в экологическом балансе региона, а Кемер является одним из популярных курортов с большим потоком туристов.

Министр подчеркнул важность оперативной борьбы с огнем, чтобы минимизировать ущерб для окружающей природы и предотвратить угрозу для туристов и местных жителей.

Надеемся, что слаженные усилия спасателей помогут успешно справиться с пожаром и защитить прекрасную природу этого региона от дальнейшего разрушения.

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