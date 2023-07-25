Подросток из Петрозаводска едва не умер после вакцинации

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

16-летний житель Петрозаводска едва не скончался после вакцинации от менингита. Об этом сообщает karelinform. ru.

Фото: Фото: mos.ru

Молодой человек делал прививку в Первой детской клинике, расположенной по улице Свердлова, 3. У школьника началась аллергическая реакция, развился анафилактический шок.

Сотрудники медицинского учреждения оперативно отреагировали на произошедшее. Ребёнку была оказана экстренная помощь на месте, после чего была вызвана скорая помощь.

Подросток был доставлен ДРБ и направлен в аллерго-пульмонологический центр для обследования. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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