Обрыв ЛЭП привёл к тому, что без света остались 26 тыс. жителей Владивостока

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Около 26 тыс. жителей Владивостока остались без электричества в связи с обрывом проводов ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе "Приморских электрических сетей".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Повреждения зафиксированы на проводе линии электропередач 35 кВ Русская-Эгершельд. Инцидент зарегистрирован во вторник, 25 июля, в 11:41 по местному времени.

Отмечается, что виновник происшествия скрылся. Последствия ЧП планируется устранить в скором времени.

Напомним, ранее 23 июля, из-за аналогичного происшествия без света остались около 15 тыс. жителей Астрахани.

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