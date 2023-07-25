Трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на девятом этаже на улице Шоссейной в Москве

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Шоссейной в российской столице. Из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал трёхлетний ребёнок. Московская прокуратура проинформировала об этом в Телеграм-канале.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Мальчик был экстренно госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Информация о его состоянии пока не поступала.

Сотрудники Люблинской межрайонной прокуратуры контролируют ход выяснения обстоятельств инцидента и процессуальной проверки.

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