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Трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на девятом этаже на улице Шоссейной в Москве

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Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Шоссейной в российской столице. Из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал трёхлетний ребёнок. Московская прокуратура проинформировала об этом в Телеграм-канале.

Трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на девятом этаже на улице Шоссейной в Москве
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Мальчик был экстренно госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Информация о его состоянии пока не поступала.

Сотрудники Люблинской межрайонной прокуратуры контролируют ход выяснения обстоятельств инцидента и процессуальной проверки.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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