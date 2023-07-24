В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новой Москве сообщили о падении беспилотника. Отмечается, что аппарат был без взрывного устройства. Об этом корреспондента РИА Новости проинформировали в экстренных службах.

Фото: Вадим Савицкий

Отмечается, что инцидент произошёл в Первомайском. В результате падения дрона никто не пострадал.

"Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет", — сообщили в экстренных службах.

Упавший беспилотник забрали на экспертизу сотрудники силовых структур.

Ночью 24 июля два нежилых здания в Москве были атакованы дронами. Беспилотники были подавлены средствами РЭБ. Из-за произошедшего движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева было перекрыто на несколько часов.

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