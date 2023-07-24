На Украине в результате обрушения моста погибли люди

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате обрушения моста через реку Тересву в Закарпатской области Украины погибли люди и был нанесен серьезный ущерб. О происшествии сообщает украинский телеканал ТСН.

Фото: finobzor.ru

По данным телеканала, в результате обрушения моста несколько автомобилей упали в реку. На данный момент подробности о пострадавших остаются неизвестными. Очевидно, что состояние моста ухудшалось с 2021 года и его ремонт должен был проводиться в рамках программы "Большая стройка".

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