В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Канаде продолжает ухудшаться, и на данный момент зафиксирован уже 1081 очаг возгорания.

Фото: pixels

Об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров в понедельник, 24 июля.

Пока спасателям не удалось справиться с 683 пожарами, как указано в сообщении. В общей сложности площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.

Предположительно, две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что количество лесных пожаров в Канаде приближается к 900, а площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Блэр также дал пессимистичный прогноз на июль и август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств участвуют в тушении лесных пожаров в Канаде. Среди них спасатели из

Австралии,

Испании,

Коста-Рики,

Мексики,

Новой Зеландии,

Португалии,

США,

Франции,

Чили

и ЮАР.

Также в тушении огня принимают участие подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, занятых ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.

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