Самарскому бизнесмену дали восемь лет за покупку сведений об умерших

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По факту покупки у врача-патологоанатома информации об умерших и их родственниках владельцем ритуальной компании из Самары вынесено решение о его отправке на восемь лет в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Самарской области.

Фото: Fotodom. ru

С 2018-го по 2020 год обвиняемый регулярно передавал денежные взятки врачу-патологоанатому из местной больницы. Взамен он получал информацию об умерших от данного врача. Кроме того, за каждый заключенный договор на предоставление ритуальных услуг с родственниками усопших и за организацию хранения тел в холодильной камере патологоанатомического отделения врач также получал дополнительные средства от бизнесмена. В общей сложности медицинский работник принял от него взятки на сумму более 1,7 миллиона рублей.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 291 Уголовного кодекса РФ, которая касается дачи взятки должностному лицу с целью совершения противоправных действий в особо крупном размере.

Суд признал представленные доказательства достаточными, главу ритуальной компании виновным и определил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима и уплатит штраф в размере пяти миллионов рублей.

Ранее самарский врач-патологоанатом был осужден на 8,5 лет за получение взятки на сумму свыше трех миллионов рублей, также связанной с продажей информации об умерших, согласно статье 290 Уголовного кодекса РФ, которая обозначает получение взятки в крупном или особо крупном размере. Эту информацию сообщили в Следственном управлении СК РФ по этому региону. Но оба приговора пока еще не получили законную силу.

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