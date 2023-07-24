В Санкт-Петербурге перед судом предстанут семеро мошенников, обманывавших пенсионеров

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о мошенничествах в отношении пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Фото: kod.ru

Перед судом предстанут семеро местных жителей и двое выходцев из Украины. По версии следствия, 54-летний мужчина с двумя сообщниками создал преступную группу, которая в 2021 году совершила 41 мошенничество.

Жертвами злоумышленников стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте старше 80 лет.

Жертвам звонили с телефонов, расположенных на территории Украины и убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для "решения" проблемы, с потерпевших вымогали деньги. Общая сумма ущерба превысили 11 млн рублей.

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