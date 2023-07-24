В Липецкой области после сообщения о минировании обследовали 40 объектов

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Специалисты провели обследование 40 объектов в Липецкой области после сообщения о минировании, как сообщила представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Фото: facebook.com

"Было проверено более 40 объектов в Липецкой области. Опасных предметов не обнаружено", - добавила она.

По информации пресс-службы УМВД региона, среди проверенных зданий находились несколько судов и торговых центров. Ранее пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила журналистам, что утром были эвакуированы Советский, Октябрьский и Правобережный районные суды Липецка.