В Кисловодске обвалилась подпорная стена и раздавила автомобили

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Днем 24 июля в Кисловодске на улице Промышленной произошел инцидент, когда подпорная стена обрушилась на несколько автомобилей и оборвала газовую трубу. Мэр города Евгений Моисеев сообщил об этом и заявил, что на месте работают пожарные. К счастью, нет информации о жертвах или пострадавших. Видеозапись, опубликованная мэром, показывает, как огромная стена рушится и покрывает четыре автомобиля. В записи слышно, как человек за кадром говорит, что стена была новая и была построена над старой стеной. Об этом сообщает ресурс Юга. ру.

Фото: www.britannica .com/place/Kislovodsk

Это не первый случай обрушения подпорных стен в регионе. В мае также произошло обрушение стены у многоквартирного дома в Сочи. Очевидцы рассказывали, что стена давно показывала признаки движения и имела трещины.

Такие происшествия подчеркивают важность строгого контроля за качеством строительства и регулярными проверками сооружений, чтобы предотвратить подобные аварии и обеспечить безопасность граждан.

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