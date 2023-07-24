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Тайвань не разрешил посадку американским истребителям в гражданском аэропорту

Происшествия

Вооруженные силы Тайваня приняли решение отменить запланированные учения "Хань Гуань" с участием истребителей F-16, взлетающих и садящихся со взлетно-посадочной полосы гражданского аэропорта в Тайдуне. Об этом решении в понедельник сообщило министерство обороны острова.

Тайвань не разрешил посадку американским истребителям в гражданском аэропорту
Фото: w-dog.ru

"Учитывая соображения безопасности и подготовку к противодействию тайфунам, ВВС приняли решение отменить запланированные учения по оценке боеготовности аэропорта Тайдун Фэнъян", — говорится в документе.

В министерстве также подчеркнули, что дальнейшие решения относительно программы учений будут зависеть от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в маневрах аэропорта будут задействованы недавно модернизированные истребители F-16 Block 20 и военно-транспортные самолеты C-130H. Эти мероприятия проводятся в рамках инициативы по созданию резервных авиационных баз на случай повреждения взлетно-посадочных полос основных авиабаз.

26 июля в ходе учений "Хань Гуань" в международном аэропорту Таоюань военные должны отреагировать на имитацию попытки захвата аэропорта силами спецназа. Ожидается, что учения продлятся около часа и приведут к временной приостановке всех коммерческих рейсов в Таоюань. Это первый случай участия аэропорта в подобных учениях с момента его открытия в 1979 году.

Тропический шторм "Доксури" сформировался к востоку от Филиппин 21 июля. К вечеру 23 июля он усилился и превратился в тайфун. По прогнозам метеорологов, в среду "Доксури" превратится в супертайфун, порывы ветра которого достигнут 54 метров в секунду, а радиус действия увеличится со 100 до 300 километров. Согласно гонконгским метеорологическим прогнозам, центр "Доксури" пройдет в 150 км к западу от Тайваня, а затем в начале пятницы выйдет на восточное побережье провинции Фуцзянь.

В понедельник на Тайване начались ежегодные крупномасштабные учения "Хань Гуань-39". Тайваньские вооруженные силы будут отрабатывать противодействие высадке десантов и блокированию морского побережья. В этом году сценарий маневров предусматривает отражение имитации нападения противника на побережье острова, ключевые аэропорты, а также ведение боевых действий в городских условиях.

Параллельно проводятся мобилизационные учения с привлечением резервистов "Тунсин-33", а с 24 по 27 июля — учения по гражданской обороне "Вань Ань-46", в ходе которых гражданское население должно укрыться в бомбоубежищах во время имитации авиаударов.

Маневры "Хань Гуань" проводятся ежегодно с 1984 года, в них принимают участие представители всех видов вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване проходил командно-штабной этап учений "Хань Гуань-39", в ходе которого отрабатывались компьютерные реакции на полномасштабное вторжение на остров. Второй этап учений, включающий боевые стрельбы, пройдет с 24 по 28 июля. 

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Американские ПВО, размещённые на Тайвани, были подавлены истребителями Су 35
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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