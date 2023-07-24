В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин, пишет ТАСС.

Фото: https://63.ru/

Об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch. Бензовоз перевернулся 23 июля на скоростной автостраде в штате Ондо, передает издание. Вокруг собралась толпа, люди набирали в ведра бензин, выливавшийся из цистерны. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Наряду с погибшими есть сильно обгоревшие, они доставлены в больницу.

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