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В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза

0:37
Происшествия

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин, пишет ТАСС.

В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
Фото: https://63.ru/

Об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch. Бензовоз перевернулся 23 июля на скоростной автостраде в штате Ондо, передает издание. Вокруг собралась толпа, люди набирали в ведра бензин, выливавшийся из цистерны. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Наряду с погибшими есть сильно обгоревшие, они доставлены в больницу.

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Нигерия - одна из самых страшных стран в Мире
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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