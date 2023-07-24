Суд обязал Грету Тунберг выплатить штраф за нарушение правил проведения демонстраций

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Швеции обязал экологическую активистку Грету Тунберг заплатить штраф за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Размер штрафа составил 1 500 шведских крон, что примерно равно $144. Ранее сообщалось, что Тунбергу могло грозить до 6 месяцев тюремного заключения, пишет ТАСС.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Греты Тунберг

Протестующие из организации "Reclaim the Future" 19 июня попытались заблокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции, выражая протест против использования ископаемого топлива. Грета Тунберг опубликовала сообщение в Instagram, в котором заявила, что они не останутся в стороне и физически остановят инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом, возвращая будущее.

Грета Тунберг стала известной после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, которое вызвало большой общественный резонанс. Она выразила разочарование в главах государств за их пустые обещания и несовершенные усилия в борьбе с загрязнением окружающей среды, утверждая, что таким образом мировые лидеры отняли у нее мечты и детство. В четвертый раз Грета Тунберг и ее движение "Fridays for Future" были номинированы на Нобелевскую премию мира.

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