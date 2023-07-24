Уже 152 человека заболели мышиной лихорадкой в Удмуртии

За последние полгода в Удмуртии жертвами вспышки мышиной лихорадки стали 145 взрослых и 7 детей. За текущий год в этом же регионе от загадочного недуга пострадали 152 человека, в том числе 7 детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики. Среди заболевших 72% — мужчины, остальные 28% — женщины.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Случаи заражения зарегистрированы в 17 сельских районах (Алнашский, Воткинский, Граховский, Завьяловский, Игринский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Як-Бодькинский, Ярский, Можгинский районы) и пять городов (Ижевск, Воткинск, Можга, Сарапул, Глазов).

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Алнашском, Малопургинском, Киясовском и Шарканском районах. В большинстве случаев (61,2%) люди заразились при бытовом контакте, 27,6% — при работе в садах и огородах, 11,2% — при посещении лесов.

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Как защитить себя от мышиной лихорадки