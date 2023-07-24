Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей

Жители Южного Урала стали жертвами кибермошенников, потеряв более 4,6 млн. рублей. Все пострадавшие обратились с заявлениями в милицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Так, в Агаповском районе машинист тепловоза под видом инвестиций перевел мошенникам более 1,5 млн. рублей.
Он считал, что вкладывает свои деньги в законное предприятие. В течение месяца преступники постоянно звонили ему и убеждали продолжить инвестирование для получения дополнительной прибыли. Когда потерпевший не смог получить обещанную прибыль, он сообщил о случившемся в милицию.
В Челябинске женщина перевела на "защищенные" счета более 1,8 млн. рублей. Ее обманули по известной "зеркальной" кредитной схеме.
По указанию мошенников, на часть средств она оформила кредиты в банке. Пожилая жительница Миасса также перевела на "безопасные" счета более 1,3 млн. своих личных сбережений.
Чтобы снять деньги со своего счета и перевести их преступникам, 83-летняя потерпевшая ездила в соседний город. По всем этим инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — мошенничество.
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