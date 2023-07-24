В Чучковском районе после выявления случаев заражения АЧС начали отстреливать кабанов

В Чучковском районе проведена мера по борьбе со вспышкой африканской чумы свиней путем выбраковки диких кабанов. Об этом сообщает МедиаРязань. Наличие опасного вируса было обнаружено в крови павших кабанов, найденных в лесу.
"Мы проводим выбраковку кабанов и реализуем дополнительные мероприятия. Межведомственная комиссия приняла решение о проведении выбраковки в радиусе 30 км вокруг крупных кабаньих комплексов", — заявил Юсуп Джалилов, начальник отдела противоэпизоотических и лабораторно-диагностических мероприятий главного управления ветеринарии Рязанской области.
Случаи африканской чумы свиней впервые были зарегистрированы в России в 2007 году. Эта инфекция быстро распространяется как среди диких кабанов, так и среди домашних свиней. Хотя африканская чума свиней не опасна для человека, при ее выявлении принимаются серьезные меры по ликвидации заболевания.
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