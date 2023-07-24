Оренбурженка пожаловалась на дикую лису, которая кидалась на людей и плескалась в бассейне

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Оренбургской области сообщила о дикой лисе, которая держит в страхе население Борисовки Пономарёвского района.

Фото: pixabay.com

По словам женщины, животное поселилось неподалёку от её дома. Как отмечает 56orb.ru, хищница ведёт себя неадекватно. Подчёркивается, что лиса плескалась в бассейне, а также пыталась напасать на людей.

В Единой диспетчерской службе района пообещали принять меры по защите жителей Борисовки от потенциально опасного животного.

Ранее натуралист Александр Хабургаев назвал диких лис основными распространителями бешенства в природе. Он призвал россиян не приближаться к лесным животным ради сохранения здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.