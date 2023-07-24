Жительница Оренбургской области сообщила о дикой лисе, которая держит в страхе население Борисовки Пономарёвского района.
По словам женщины, животное поселилось неподалёку от её дома. Как отмечает 56orb.ru, хищница ведёт себя неадекватно. Подчёркивается, что лиса плескалась в бассейне, а также пыталась напасать на людей.
В Единой диспетчерской службе района пообещали принять меры по защите жителей Борисовки от потенциально опасного животного.
Ранее натуралист Александр Хабургаев назвал диких лис основными распространителями бешенства в природе. Он призвал россиян не приближаться к лесным животным ради сохранения здоровья.
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